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«Динамо» — «Сочи»: прогноз на матч РПЛ 21 мая 2022 года

Прогноз на матч РПЛ «Динамо» — «Сочи» 21 мая 2022 года
Евгений Коростелев
Читать «СЭ» в
«Динамо» перед матчем БЕТСИТИ Кубка России с «Аланией».
Фото ФК «Динамо»

В заключительном, 30-м, туре чемпионата России состоится суперматч за серебряные медали — «Динамо» примет «Сочи». Игра пройдет в Москве на «ВТБ Арене», стартовый свисток прозвучит в 17.00 мск. В прямом эфире встречу покажут сайт matchtv.ru и телеканал «Матч! Премьер». Начало трансляции — в 16.55 мск. Главным арбитром назначен Владимир Москалев из Воронежа.

Россия. Тинькофф Премьер-лига. 30-й тур
21 мая, 17:00. ВТБ Арена (Москва)
Динамо
Сочи

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают, что преимущество в предстоящем матче будет на стороне «Динамо». Победу хозяев можно взять за 2.12, это примерно 47% вероятности исхода. Успех «Сочи» идет за 3.40 (29%), ничья — за 3.70 (24%).

Поставленная на победу гостей 1000 рублей в случае успешного исхода принесет выплату в 4000 рублей.

На то, что «Сочи» не проиграет, коэффициент — 1.77.

В первом круге команды забили ровно три мяча. Тотал больше 2.5 гола в предстоящей игре можно взять за 1.78, ТМ 2.5 — за 2.10.

Индивидуальный тотал «Динамо» больше 1.5 мяча идет за 1.94, у «Сочи» на этот вариант коэффициент значительно крупнее — 2.60.

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Пенальти доступен за 2.35, удаление — за 2.95, комбинированная ставка на эти события — за 5.50.

1:1 за 6.80 — самый вероятный исход матча.

Прогноз и ставка на матч «Динамо» — «Сочи»

На кону в этом матче очень много, и команды это осознают. Москвичи могут впервые за 28 лет выиграть серебро в чемпионате России, а «Сочи» может стать вице-чемпионом всего спустя три года после основания.

Конечно, первыми рисковать будут гости — они останутся довольны и бронзой, но попытаются взять второе место. «Динамо» этот матч сыграет на контратаках, и поэтому шансы на голы возрастут — забитый мяч любой команды раскроет игру.

Рекомендуемая ставка: «обе забьют» за 1.68.

Футбол
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РПЛ
ФК Динамо (Москва)
ФК Сочи
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«Химки» — «Спартак»: прогноз на матч РПЛ 21 мая 2022 года
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 29 19 8 2 66-27 65
2
 Динамо 29 16 5 8 52-36 53
3
 Сочи 29 16 5 8 49-29 53
4
 Краснодар 29 14 7 8 41-29 49
5
 ЦСКА 29 14 5 10 38-29 47
6
 Локомотив 29 12 9 8 42-39 45
7
 Ахмат 29 13 2 14 35-37 41
8
 Кр. Советов 29 12 5 12 39-35 41
9
 Ростов 29 10 8 11 47-47 38
10
 Спартак 29 10 8 11 36-39 38
11
 Н. Новгород 29 7 9 13 25-39 30
12
 Урал 29 7 9 13 25-34 30
13
 Химки 29 6 11 12 32-46 29
14
 Рубин 29 8 5 16 33-54 29
15
 Уфа 29 5 12 12 27-39 27
16
 Арсенал 29 5 8 16 29-57 23
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21.05 17:00
Арсенал – Урал
 - : -
21.05 17:00
Динамо – Сочи
 - : -
21.05 17:00
Краснодар – Ахмат
 - : -
21.05 17:00
Кр. Советов – Локомотив
 - : -
21.05 17:00
Н. Новгород – Зенит
 - : -
21.05 17:00
Рубин – Уфа
 - : -
21.05 17:00
Химки – Спартак
 - : -
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ЦСКА – Ростов
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