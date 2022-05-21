В заключительном, 30-м, туре чемпионата России состоится суперматч за серебряные медали — «Динамо» примет «Сочи». Игра пройдет в Москве на «ВТБ Арене», стартовый свисток прозвучит в 17.00 мск. В прямом эфире встречу покажут сайт matchtv.ru и телеканал «Матч! Премьер». Начало трансляции — в 16.55 мск. Главным арбитром назначен Владимир Москалев из Воронежа.

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают, что преимущество в предстоящем матче будет на стороне «Динамо». Победу хозяев можно взять за 2.12, это примерно 47% вероятности исхода. Успех «Сочи» идет за 3.40 (29%), ничья — за 3.70 (24%).

Поставленная на победу гостей 1000 рублей в случае успешного исхода принесет выплату в 4000 рублей.

На то, что «Сочи» не проиграет, коэффициент — 1.77.

В первом круге команды забили ровно три мяча. Тотал больше 2.5 гола в предстоящей игре можно взять за 1.78, ТМ 2.5 — за 2.10.

Индивидуальный тотал «Динамо» больше 1.5 мяча идет за 1.94, у «Сочи» на этот вариант коэффициент значительно крупнее — 2.60.

Пенальти доступен за 2.35, удаление — за 2.95, комбинированная ставка на эти события — за 5.50.

1:1 за 6.80 — самый вероятный исход матча.

Прогноз и ставка на матч «Динамо» — «Сочи»

На кону в этом матче очень много, и команды это осознают. Москвичи могут впервые за 28 лет выиграть серебро в чемпионате России, а «Сочи» может стать вице-чемпионом всего спустя три года после основания.

Конечно, первыми рисковать будут гости — они останутся довольны и бронзой, но попытаются взять второе место. «Динамо» этот матч сыграет на контратаках, и поэтому шансы на голы возрастут — забитый мяч любой команды раскроет игру.

Рекомендуемая ставка: «обе забьют» за 1.68.