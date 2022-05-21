«Динамо» — «Сочи»: прогноз на матч РПЛ 21 мая 2022 года
В заключительном, 30-м, туре чемпионата России состоится суперматч за серебряные медали — «Динамо» примет «Сочи». Игра пройдет в Москве на «ВТБ Арене», стартовый свисток прозвучит в 17.00 мск. В прямом эфире встречу покажут сайт matchtv.ru и телеканал «Матч! Премьер». Начало трансляции — в 16.55 мск. Главным арбитром назначен Владимир Москалев из Воронежа.
Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают, что преимущество в предстоящем матче будет на стороне «Динамо». Победу хозяев можно взять за 2.12, это примерно 47% вероятности исхода. Успех «Сочи» идет за 3.40 (29%), ничья — за 3.70 (24%).
Поставленная на победу гостей 1000 рублей в случае успешного исхода принесет выплату в 4000 рублей.
На то, что «Сочи» не проиграет, коэффициент — 1.77.
В первом круге команды забили ровно три мяча. Тотал больше 2.5 гола в предстоящей игре можно взять за 1.78, ТМ 2.5 — за 2.10.
Индивидуальный тотал «Динамо» больше 1.5 мяча идет за 1.94, у «Сочи» на этот вариант коэффициент значительно крупнее — 2.60.
Пенальти доступен за 2.35, удаление — за 2.95, комбинированная ставка на эти события — за 5.50.
1:1 за 6.80 — самый вероятный исход матча.
Прогноз и ставка на матч «Динамо» — «Сочи»
На кону в этом матче очень много, и команды это осознают. Москвичи могут впервые за 28 лет выиграть серебро в чемпионате России, а «Сочи» может стать вице-чемпионом всего спустя три года после основания.
Конечно, первыми рисковать будут гости — они останутся довольны и бронзой, но попытаются взять второе место. «Динамо» этот матч сыграет на контратаках, и поэтому шансы на голы возрастут — забитый мяч любой команды раскроет игру.
Рекомендуемая ставка: «обе забьют» за 1.68.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|29
|19
|8
|2
|66-27
|65
|
2
|Динамо
|29
|16
|5
|8
|52-36
|53
|
3
|Сочи
|29
|16
|5
|8
|49-29
|53
|
4
|Краснодар
|29
|14
|7
|8
|41-29
|49
|
5
|ЦСКА
|29
|14
|5
|10
|38-29
|47
|
6
|Локомотив
|29
|12
|9
|8
|42-39
|45
|
7
|Ахмат
|29
|13
|2
|14
|35-37
|41
|
8
|Кр. Советов
|29
|12
|5
|12
|39-35
|41
|
9
|Ростов
|29
|10
|8
|11
|47-47
|38
|
10
|Спартак
|29
|10
|8
|11
|36-39
|38
|
11
|Н. Новгород
|29
|7
|9
|13
|25-39
|30
|
12
|Урал
|29
|7
|9
|13
|25-34
|30
|
13
|Химки
|29
|6
|11
|12
|32-46
|29
|
14
|Рубин
|29
|8
|5
|16
|33-54
|29
|
15
|Уфа
|29
|5
|12
|12
|27-39
|27
|
16
|Арсенал
|29
|5
|8
|16
|29-57
|23
|21.05
|17:00
|
Арсенал – Урал
|- : -
|21.05
|17:00
|
Динамо – Сочи
|- : -
|21.05
|17:00
|
Краснодар – Ахмат
|- : -
|21.05
|17:00
|
Кр. Советов – Локомотив
|- : -
|21.05
|17:00
|
Н. Новгород – Зенит
|- : -
|21.05
|17:00
|
Рубин – Уфа
|- : -
|21.05
|17:00
|
Химки – Спартак
|- : -
|21.05
|17:00
|
ЦСКА – Ростов
|- : -
|Г
|
|
Гамид Агаларов
Уфа
|19
|
|
Дмитрий Полоз
Ростов
|14
|
|
Федор Смолов
Динамо
|12
|П
|
|
Антон Зиньковский
Крылья Советов
|9
|
|
Далер Кузяев
Зенит
|7
|
|
Реми Кабелла
Краснодар
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Максимилиано Кофрие
Спартак
|16
|1
|4
|
|
Горан Чаушич
Арсенал Т
|23
|1
|4
|
|
Гжегож Крыховяк
Краснодар
|15
|1
|0