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«Сассуоло» — «Фиорентина»: прогноз на матч серии А 2 июня 2023 года

Прогноз на матч серии А «Сассуоло» — «Фиорентина» 2 июня 2023 года
Артемий Кутейников
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Кристиано Бираги («Фиорентина»).
Фото Global Look Press

2 июня пройдет стартовый матч 38-го тура серии А, в котором встретятся «Сассуоло» и «Фиорентина». Матч состоится на стадионе «Мапей — Читта-дель-Триколоре» и начнется в 21.30 мск по свистку арбитра Маттео Маркетти. Прямую трансляцию встречи с 21.25 мск покажут сайт matchtv.ru и телеканал «Матч! Футбол 1».

Италия. Серия А. 38-й тур
02 июн, 21:30. Mapei Stadium - Citta del Tricolore (Реджо-Эмилия)
Сассуоло
Фиорентина

Аналитики букмекерской компании Olimpbet считают, что у команд примерно равные шансы на успех: победа хозяев доступна с котировкой 2.58, это около 38% вероятности. Выигрыш гостей можно взять за 2.63 (37%), ничья идет за 3.73 (25%).

В первом круге «фиалки» обыграли черно-зеленых (2:1). Ставка в 1000 рублей на еще одну победу «Фиорентины» при благоприятном исходе принесет 2630 рублей.

Наиболее вероятные, по мнению экспертов, результаты встречи отражают примерно равные шансы соперников:

• ничья 1:1 дана за 7.19;

• за 9.75 — ничья 2:2, а также победа любой из команд со счетом 2:1.

Аналитики ждут яркий матч: тотал больше трех мячей предложен за 1.70, ТМ 3 — за 2.19. Соперники любят играть результативно — в семи из последних 10 встреч в чемпионате настреляли на двоих минимум три гола.

Рынок на голы от обеих команд оценен в 1.42, вариант «обе забьют — нет» — в 2.90.

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Прогноз и ставка на матч серии А «Сассуоло» — «Фиорентина»

Противостояние итальянских середняков скрасит последний тур чемпионата. Соперники в четырех последних встречах в лиге пробили отметку в три забитых мяча и выдали действительно упорные поединки. Всего же ТБ 2.5 они пробили в семи из последних 10 встреч в серии А, а «обе забьют» выполнили в восьми играх. В первом круге этого сезона «Фиорентина» обыграла «Сассуоло» (2:1).

Рекомендуемая ставка: «обе забьют» и ТБ 2.5 за 1.54.

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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 29 20 7 2 73-20 67
2
 ЦСКА 29 16 7 6 52-26 55
3
 Спартак 29 15 9 5 60-37 54
4
 Ростов 29 15 8 6 47-40 53
5
 Ахмат 29 15 4 10 49-37 49
6
 Краснодар 29 13 8 8 60-44 47
7
 Динамо 29 13 6 10 49-42 45
8
 Оренбург 29 13 4 12 55-55 43
9
 Локомотив 29 12 6 11 51-45 42
10
 Сочи 29 11 5 13 37-53 38
11
 Урал 29 9 6 14 32-45 33
12
 Факел 29 6 12 11 36-47 30
13
 Кр. Советов 29 7 8 14 31-45 29
14
 Пари НН 29 7 6 16 31-50 27
15
 Химки 29 4 6 19 25-65 18
16
 Торпедо 29 3 4 22 21-58 13
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Зенит – Факел
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Кр. Советов – Спартак
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