Прогноз на матч серии А «Сассуоло» — «Фиорентина» 2 июня 2023 года

2 июня пройдет стартовый матч 38-го тура серии А, в котором встретятся «Сассуоло» и «Фиорентина». Матч состоится на стадионе «Мапей — Читта-дель-Триколоре» и начнется в 21.30 мск по свистку арбитра Маттео Маркетти. Прямую трансляцию встречи с 21.25 мск покажут сайт matchtv.ru и телеканал «Матч! Футбол 1».

Аналитики букмекерской компании Olimpbet считают, что у команд примерно равные шансы на успех: победа хозяев доступна с котировкой 2.58, это около 38% вероятности. Выигрыш гостей можно взять за 2.63 (37%), ничья идет за 3.73 (25%).

В первом круге «фиалки» обыграли черно-зеленых (2:1). Ставка в 1000 рублей на еще одну победу «Фиорентины» при благоприятном исходе принесет 2630 рублей.

Наиболее вероятные, по мнению экспертов, результаты встречи отражают примерно равные шансы соперников:

• ничья 1:1 дана за 7.19;

• за 9.75 — ничья 2:2, а также победа любой из команд со счетом 2:1.

Аналитики ждут яркий матч: тотал больше трех мячей предложен за 1.70, ТМ 3 — за 2.19. Соперники любят играть результативно — в семи из последних 10 встреч в чемпионате настреляли на двоих минимум три гола.

Рынок на голы от обеих команд оценен в 1.42, вариант «обе забьют — нет» — в 2.90.

Прогноз и ставка на матч серии А «Сассуоло» — «Фиорентина»

Противостояние итальянских середняков скрасит последний тур чемпионата. Соперники в четырех последних встречах в лиге пробили отметку в три забитых мяча и выдали действительно упорные поединки. Всего же ТБ 2.5 они пробили в семи из последних 10 встреч в серии А, а «обе забьют» выполнили в восьми играх. В первом круге этого сезона «Фиорентина» обыграла «Сассуоло» (2:1).

Рекомендуемая ставка: «обе забьют» и ТБ 2.5 за 1.54.

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