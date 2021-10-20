20 октября «Зенит» примет «Ювентус» в 3-м туре группового этапа Лиги чемпионов. Встреча пройдет в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена», начало — в 22.00. Прямую трансляцию покажет телеканал «Матч ТВ».

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают команду Аллегри фаворитом встречи. Поставить на «Ювентус» можно за 2.20 — это порядка 44% вероятности. Победа «Зенита» оценивается коэффициентом 3.60 (27%), а ничья — 3.30 (29%).

При ставке в 1000 рублей на «Зенит» можно выиграть 3600 рублей в случае успеха команды Семака.

Ф1(0) идет за 2.55, а Ф2(0) — за 1.55.

Тотал голов больше 2.5 доступен за 2.00, а ТМ 2.5 — за 1.86.

Уверены, что «Зенит» отпразднует минимум два взятия ворот соперника? ИТБ1 (1.5) идет за 3.00.

Шансы «Ювентуса» забить больше одного мяча оцениваются котировкой 2.10.

Аналитики БЕТСИТИ считают наиболее вероятным счетом матча 1:1 — коэффициент 6.40.