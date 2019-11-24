Юсков удовлетворен первыми этапами Кубка мира

Трехкратный чемпион мира по конькобежному спорту Денис Юсков заявил, что в целом доволен тем как начал сезон на этапах Кубка мира.

На первом этапе в Минске он был вторым на дистанции 1500 м и завоевал первую медаль в карьере на 5000 м, заняв третье место. На этапе Кубка мира в Польше Юсков повторил этот результат, а на дистанции 1500 метров стал третьим.

— В принципе, удовлетворен тем, как получилось выступить на этом этапе и в Минске, хотя это только первые два старта, и расслабляться особо не стоит, — цитирует «РИА Новости» Юскова. — В Польше программа отличалась — между «пятеркой» и «полуторкой» в Минске было на день больше, поэтому «полуторка» здесь далась тяжелее. «Пятерка» в Польше прошла интересно, замахнулся на результат Патрика (Руста), но мне не хватило круга. По качеству льда особо сказать нечего, мне больше не понравилось, что на стадионе нет нормального теплого помещения, где размяться. У нас даже на чемпионате России в этом плане условия получше.