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Несколько членов сборной России заразились коронавирусом перед чемпионатом Европы по конькобежному спорту

13:26

Несколько представителей сборной России по конькобежному спорту заразились коронавирусом перед чемпионатом Европы, сообщает пресс-служба Союза конькобежцев России.

«В сборной России по конькобежному спорту несколько человек сдали положительные тесты на коронавирус по прилете в Нидерланды, где на этой неделе состоится чемпионат Европы на отдельных дистанциях. Команда в полном составе остается на карантине, вопрос по участию в этих соревнованиях остается открытым до пятницы», — говорится в сообщении.

Чемпионат Европы пройдет в Херенвене (Нидерланды) с 7 по 9 января.

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Иван Торопцев все материалы автора
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Материалы сюжета: Спорт и коронавирус, влияние коронавирусной инфекции COVID-19, ковид, вакцина и ограничения: главное