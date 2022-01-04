Несколько членов сборной России заразились коронавирусом перед чемпионатом Европы по конькобежному спорту
13:26
Несколько представителей сборной России по конькобежному спорту заразились коронавирусом перед чемпионатом Европы, сообщает пресс-служба Союза конькобежцев России.
«В сборной России по конькобежному спорту несколько человек сдали положительные тесты на коронавирус по прилете в Нидерланды, где на этой неделе состоится чемпионат Европы на отдельных дистанциях. Команда в полном составе остается на карантине, вопрос по участию в этих соревнованиях остается открытым до пятницы», — говорится в сообщении.
Команда в полном составе остается на карантине, вопрос по участию в этих соревнованиях остается открытым до пятницы. 2/2— RussianSkatingUnion (@RussianSkating) January 4, 2022
Чемпионат Европы пройдет в Херенвене (Нидерланды) с 7 по 9 января.
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Материалы сюжета: Спорт и коронавирус, влияние коронавирусной инфекции COVID-19, ковид, вакцина и ограничения: главное
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