Несколько членов сборной России заразились коронавирусом перед чемпионатом Европы по конькобежному спорту

Несколько представителей сборной России по конькобежному спорту заразились коронавирусом перед чемпионатом Европы, сообщает пресс-служба Союза конькобежцев России.

«В сборной России по конькобежному спорту несколько человек сдали положительные тесты на коронавирус по прилете в Нидерланды, где на этой неделе состоится чемпионат Европы на отдельных дистанциях. Команда в полном составе остается на карантине, вопрос по участию в этих соревнованиях остается открытым до пятницы», — говорится в сообщении.

Команда в полном составе остается на карантине, вопрос по участию в этих соревнованиях остается открытым до пятницы. 2/2 — RussianSkatingUnion (@RussianSkating) January 4, 2022

Чемпионат Европы пройдет в Херенвене (Нидерланды) с 7 по 9 января.