Фербей выиграл золото на дистанции 1000 метров на чемпионате мира в Инцелле, Юсков стал пятым

Голландский конькобежец Кай Фербей стал первым на дистанции 1 000 метров на чемпионате мира в немецком Инцелле. Второе и третье место также заняли представители Голландии: Томас Крол и Кьелд Нейс.

Россиянин Денис Юсков стал 5-м, Павел Кулижников - 6-м, Виктор Муштаков - 7-м.

Коньки

Инцелль (Германия)

Чемпионат мира на отдельных дистанциях

Мужчины

1 000 м

1. Кай Фербей (Голландия) - 1.07,399

2. Томас Крол (Голландия) - 1.07,672

3. Кьелд Нейс (Голландия) - 1.07,814

4. Ховард Лоренцен (Норвегия) - 1.07,855

5. Денис Юсков (Россия) - 1.08,107

6. Павел Кулижников (Россия) - 1.08,132

7. Виктор Муштаков (Россия) - 1.08,380

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