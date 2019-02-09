Фербей выиграл золото на дистанции 1000 метров на чемпионате мира в Инцелле, Юсков стал пятым

Голландский конькобежец Кай Фербей стал первым на дистанции 1 000 метров на чемпионате мира в немецком Инцелле. Второе и третье место также заняли представители Голландии: Томас Крол и Кьелд Нейс.
Россиянин Денис Юсков стал 5-м, Павел Кулижников - 6-м, Виктор Муштаков - 7-м.
Коньки
Инцелль (Германия)
Чемпионат мира на отдельных дистанциях
Мужчины
1 000 м
1. Кай Фербей (Голландия) - 1.07,399
2. Томас Крол (Голландия) - 1.07,672
3. Кьелд Нейс (Голландия) - 1.07,814
4. Ховард Лоренцен (Норвегия) - 1.07,855
5. Денис Юсков (Россия) - 1.08,107
6. Павел Кулижников (Россия) - 1.08,132
7. Виктор Муштаков (Россия) - 1.08,380
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