Арефьев занял второе место на дистанции 500 метров на этапе Кубка мира в Норвегии
18:18
На этапе Кубка мира по конькобежному спорту в Ставангаре (Норвегия) завершились соревнования мужчин на дистанции 500 метров.
Россиянин Артем Арефьев занял второе место. Его результат — 34,608 секунды.
Первым стал канадец Лоран Дюбрей (34,573). На третьей позиции поляк Марек Каня (34,653).
Еще один россиянин Виктор Муштаков на 20-м месте (1.14,284)
Ставангер (Норвегия)
Кубок мира
Мужчины
500 м
1. Лоран Дюбрей (Канада) — 34,573
2. Артем Арефьев (Россия) — 34,608
3. Марек Каня (Польша) — 34,653
4. Ким Чун Хо (Корея) — 34,738
5. Тацуя Синхама (Япония) — 34,792
6. Ватару Морисиг (Япония) — 34,827
20. Виктор Муштаков (Россия) — 1.14,284
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