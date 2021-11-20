Арефьев занял второе место на дистанции 500 метров на этапе Кубка мира в Норвегии

На этапе Кубка мира по конькобежному спорту в Ставангаре (Норвегия) завершились соревнования мужчин на дистанции 500 метров.

Россиянин Артем Арефьев занял второе место. Его результат — 34,608 секунды.

Первым стал канадец Лоран Дюбрей (34,573). На третьей позиции поляк Марек Каня (34,653).

Еще один россиянин Виктор Муштаков на 20-м месте (1.14,284)

Ставангер (Норвегия)

Кубок мира

Мужчины

500 м

1. Лоран Дюбрей (Канада) — 34,573

2. Артем Арефьев (Россия) — 34,608

3. Марек Каня (Польша) — 34,653

4. Ким Чун Хо (Корея) — 34,738

5. Тацуя Синхама (Япония) — 34,792

6. Ватару Морисиг (Япония) — 34,827

20. Виктор Муштаков (Россия) — 1.14,284