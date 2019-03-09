Денис Тихомиров: "Соболев подтверждает свой класс успехами на этапах Кубка мира"

Президент Федерации сноуборда России Денис Тихомиров отметил, что российский сноубордист Андрей Соболев сохраняет и подтверждает свой высокий класс успехами на этапах Кубка мира в нынешнем сезоне.

Соболев занял первое место в параллельном гигантском слаломе на этапе Кубка мира по сноуборду, который проходит в Швейцарии.

- Рад за Соболева, он сохраняет и подтверждает свой класс, надеемся и верим, что он сохранит лидерство в общем зачете параллельных дисциплин и после заключительного этапа в Германии, - цитирует ТАСС Тихомирова. - Дмитрий Сарсембаев прибавляет, Логинова я бы тоже отметил, и Дмитрия Карлагачева - у нас очень ровная мужская команда. Девочки тоже выходят на ровный состав четверки, это важно, чтобы у нас был не один сильный спортсмен, а по четыре конкурента на крупных соревнованиях.