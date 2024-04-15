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Сегодня, 15:45

Лучшая лыжница России уходит в декрет. До этого она пропустила целый сезон

Непряева пропустит сезон-2024/2025 из-за беременности
Отдел спорта «СЭ»
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Наталья Непряева (Терентьева).
Фото Global Look Press
Наталья Непряева и Александр Терентьев.
Фото Соцсети
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Наталья Непряева и Александр Терентьев ждут пополнения в своей семье.

Глава Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе сообщила, что олимпийская чемпионка Наталья Терентьева (в девичестве Непряева) пропустит будущий сезон из-за рождения ребенка. До этого 28-летняя спортсменка по состоянию здоровья не выступала целый год. Ее последний официальный старт датирован 15 апреля 2023 года. Ранее стало известно, что лидер женской сборной России вместе с мужем Александром Терентьевым уходит от тренера Александра Бородавко в группу Егора Сорина. Однако начало работы Натальи с этим специалистом пока откладывается.

Все лучшие гонки у нее впереди

«Думаю, ни для кого не секрет, что Наталья и Александр ждут пополнения. Так что будем теперь ждать, когда Наталья вернется на трассу», — сказала Елена Вяльбе на пресс-конференции в Москве, подтвердив слухи, которые ходили довольно давно. Пара поженилась в августе 2023 года после года отношений. Этот роман сопровождался серьезным хейтом в соцсетях из-за того, что спортсменка старше своего возлюбленного на четыре года. Однако молодые люди не стали обращать внимания на критиков, пожелав им «добра».

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В 2022 году Непряева выиграла общий зачет Кубка мира и после отстранения российских лыжников продолжала показывать высокие результаты на внутренней арене. В прошлом сезоне она завоевала Кубок страны. Однако после свадьбы, которая состоялась в августе 2023-го, вернуться на лыжню у Натальи не получилось. В сентябре она перенесла операцию на плече под общим наркозом и вернулась к тренировкам только в конце октября, а в январе заболела гриппом.

Ожидалось, что звездная лыжница выступит на спартакиаде в феврале нынешнего года, однако этого не произошло. Именно тогда пошли слухи, что Терентьева ждет ребенка. «Наталья тренируется, поддерживает форму, но у нее нет допуска до соревнований, — объяснял тогда эзоповым языком тренер Юрий Бородавко в интервью matchtv.ru. — Пока все проходит в тренировочном режиме. Для нас ее здоровье — это самое главное. Все лучшие гонки у нее впереди. Поэтому мы надеемся на то, что придет время, когда она сможет выйти на свою оптимальную форму и порадовать нас».

Наталья Непряева и Александр Терентьев.
Фото Соцсети

Жизненные обстоятельства

Несколько сбило с толку болельщиков сообщение о переходе четы Терентьевых в группу Егора Сорина, озвученное после завершения нынешнего сезона. «Решение было не спонтанным, мы обсуждали его с Юрием Викторовичем, — объяснился Александр в соцсетях. — Мы искренне благодарны ему за то, что он нас воспитал, сделал теми, кем мы сейчас являемся! Более того, Юрий Викторович был и остается нашим личным тренером, а мы — его подопечными в Архангельской области. Так сложилось, что в нашей жизни есть обстоятельства, которые поспособствовали решиться на такие перемены».

Что это за обстоятельства, стало понятно после сообщения Вяльбе о беременности Терентьевой. Правда, остаться в сборной Архангельской области у супругов теперь тоже не получится. После ухода основного спонсора команда близка к расформированию, и всем, кто выступал за этот регион, скорее всего, придется искать себе новое место работы. Для Александра это дополнительный вызов после неудачного сезона, в котором один из сильнейших спринтеров мира не сумел выиграть ни одного старта.

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Что касается Натальи, то для спортсменок декретный отпуск на первый или второй сезон после Олимпиады — это известная стратегия. Прошлым летом Татьяна Сорина родила своему тренеру и супругу второго ребенка. Так что у Егора Сорина огромный опыт возвращения лыжницам формы после декретного отпуска. После Пекина-2022 стали мамами норвежка Тереза Йохауг и немка Денизе Херрман-Вик. В прошлом олимпийском цикле рожали Юлия Ступак, Анастасия Кулешова и Анна Суркова. В общем, материнство спортивной карьере в наши времена не мешает. Хотя значительную часть следующего сезона (а то и весь сезон) Терентьева пропустит почти гарантированно.

Александр Терентьев
Егор Сорин
Елена Вяльбе
Наталья Терентьева (Непряева)
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