В лыжном Кубке мира сборные предлагают заменить на команды. Какой в этом смысл?

В FIS обсудили идею об отказе от национальных команд по примеру велогонок, но пока ее не воспринимают всерьез.

В повестке дня в лыжных гонках вновь всплыл вопрос о допуске к Кубку мира частных команд. Эту тему обсудили в ходе заседания комитета Международной федерации лыжного спорта и сноубординга (FIS). Эта идея могла бы, в частности, снять остроту в вопросе о нейтральном статусе россиян и белорусов. Однако пока, несмотря на инициативы национальных организаций, идея далека от воплощения в жизнь.

Суть предложения

Тему участия частных команд в Кубке мира поднял британский лыжник Джеймс Клунье. По словам участника Олимпийских игр, в лыжных гонках должны произойти перемены. Поэтому спортсмен внес данное предложение в ходе заседания комитета FIS и предоставил на результаты анонимного опроса среди лыжников.

«Это было предложение нескольких спортсменов. Лыжные гонки знавали лучшие дни. Что-то должно измениться. Это новое поколение, которое не имеет прежних телевизионных привычек.

Частные команды — это необязательно правильный путь, но что-то должно произойти. Я хочу, чтобы состоялась дискуссия. Об этом стоит поговорить. Какова была реакция членов комитета FIS? Неоднозначная. Но я отметил, что некоторые улыбнулись. Очевидно, что народные представители не хотят стрелять себе в ногу», — приводит Dagbladet слова Клунье.

Фото Global Look Press

Реакция FIS

Рейс-директор FIS Михал Ламплот заявил, что федерация не получала никаких конкретных официальных предложений по допуску частных команд. Поэтому с его слов кажется, что в организации пока не воспринимает данную идею всерьез и ждут конкретных действий от национальных федераций.

«Мне трудно рассуждать по этому вопросу. Предложения могут вносить национальные федерации. В течение года у нас много неформальных дискуссий, которые помогают сформировать пожелания и мнения. Официальных предложений по частным командам не поступало, хотя разговоры об этом были. Если бы оно было серьезным, нам пришлось бы обсудить, хорошо ли это для лыжных гонок в целом.

Серия Ski Classics — это самое близкое, с чем мы можем сравнивать. В ней наблюдается перевес в сторону спортсменов из Скандинавии и особенно Норвегии. Работа FIS заключается в популяризации лыжных гонок в более широком масштабе. Если и возникнет какая-то дискуссия по этому поводу, то ее нужно будет рассматривать на многих уровнях», — приводит Dagbladet слова Ламплота.

Люка Шанава, Йоханнес Клебо и Лукас Мрконич. Фото Global Look Press

Что дальше?

Идея участия частных команд в Кубке мира в лыжных гонках возникает уже не первый раз. В прошлом году с этим предложением выступили в Норвегии. Среди тех, кто продвигал нововведение, был и пятикратный олимпийский чемпион Йоханнес Клебо. Норвежец заявил, что появление частных команд может повысить интерес к соревнованиям и расширить географию лыжных гонок.

Однако тогда в FIS не стали принимать никаких радикальных решений — было объявлено, что частные команды к Кубку мира допущены не будут. И реакция организации была достаточно категоричной.

«Структура FIS заключается в том, что спортсмены на соревнованиях представляют страну, действующим паспортом которой они обладают, что позволяет им иметь личный код FIS, который напрямую связан с их национальной лыжной ассоциацией. Не предполагается, что эта структура изменится», — сообщили в международной федерации ТАСС в сентябре.

Норвежцы в качестве примера участия частных команд в международных соревнованиях приводят велоспорт и считают, что нововведение только поднимет интерес к лыжным гонкам. У них перед глазами есть пример марафонской серии Ski Classics, где спортсмены организованы по командному признаку, а не по национальной принадлежности. С учетом финансовых сложностей, с которыми сейчас сталкиваются некоторые сборные (в том числе такие серьезные как норвежская и французская), это может стать выходом.

Также командная система — серьезное подспорье для спортсменов из «нелыжных стран». В интернациональных коллективах им будет легче прогрессировать без оглядки на своих соотечественников и скромные ресурсы сборных. Но доведут ли норвежцы и британцы эти идеи до конца — пока вопрос. Судя по всему, в FIS ждут от национальных федераций конкретных разработок или официальных предложений. А страны пока действуют на уровне общественных дискуссий.