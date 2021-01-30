И еще классная новость: Сергей Устюгов все лучше и лучше.

Этап Кубка мира. Мужчины. Масс-старт, 15 км (К)

1. Александр Большунов (Россия) — 35.16,3

2. Йоханнес Клебо (Норвегия) — 0,4

3. Пол Голберг (Норвегия) — 0,4

4. Эмиль Иверсен (Норвегия) — 4,0

5. Шур Рете (Норвегия) — 4,3

6. Франческо Де Фабиани (Италия) — 4,9

7. Сергей Устюгов (Россия) — 5,9

8. Илья Семиков (Россия) — 6,4

9. Иван Якимушкин (Россия) — 6,6

12. Денис Спицов (Россия) — 9,9...

17. Артем Мальцев (Россия) — 12,4...

27. Илья Порошкин (Россия) — 17,9...

52. Андрей Ларьков (Россия) — 1.47,5

Фалун — знаковое место для Александра Большунова. В этой шведской деревушке три года назад он выиграл финал Кубка мира. А после этого побеждал в двух последующих сезонах и, наконец, первенствовал вчера. Ему там настолько нравится, что даже любимую собаку Сан Саныч назвал Фалуном.

Большунов снова падает

Вот и сегодня он провел фантастическую гонку. Хотя изначально фаворитом был скорее Йоханнес Клебо. Во-первых, это масс-старт — здесь усидеть за лидерами куда проще. А на финише — взять свое. Во-вторых, рельеф трассы такой, что убежать по ходу дистанции практически невозможно. Что еще сильнее увеличивало котировки норвежской суперзвезды.

Еще куда сложнее в победу Александра верилось, когда за 6 км до финиша он угодил в завал. Вместе с ним — Холанн и Порошкин. В результате Большунов сразу отлетел на 38-ю позицию. Повезло еще, что обошлось без травм. Хотя сегодня падений и сходов было как никогда много.

Голберг, почуяв запах жареного, пытался было взвинтить скорости, но остальные как-то не сильно его поддержали. Да и Сан Саныч включился моментально. Он выскочил из лыжни и буквально по обочине начинал облетать десятки спортсменов. И уже через километр не просто догнал всех, но и бился за бонусную отсечку.

Чуть отдышавшись, за 2 км до финиша Александр начал финишировать. Других вариантов просто не было — иначе Клебо было не отцепить. И Йоханнес проспал момент рывка россиянина. Он точно понимал, что Большунов попытается убежать, но даже представить не мог, что сделает это настолько заранее. Рывок нашего спортсмена поддержал только Пол Голберг. Лыжник с потрясающими взрывными качествами. Но темп Александра вымотал его настолько, что на финише он не только не смог обойти лидера, но еще и проиграл тысячные доли секунды Клебо. Йоханнес действительно выдал впечатляющий спурт, отыграв у беглецов 5 секунд за километр, но до Большунова все равно не дотянулся. Наш спортсмен переиграл его тактически.

Устюгов пробуждается

И еще из приятного. Сергей Устюгов! Лосенок изначально не должен был бежать этот масс-старт. Кондиции пока еще не оптимальные, а классика — не его сильная сторона. Так, на недавнем Кубке России в Кирово-Чепецке он проиграл классическую разделку Илье Порошкину.

Однако после вчерашней гонки Сергей дал понять, что у него все сильнее пробуждается соревновательный аппетит, и выразил готовность бежать всю программу в Фалуне. К счастью, ему дали такую возможность. И сегодня Устюгов стал седьмым и вторым среди наших. Так высоко на Кубке мира он не был больше года, с позапрошлого «Тур де Ски». Самому Большунову проиграл меньше 6 секунд. Очевидно, что Сергей все больше и больше возвращает себе уверенность.

Теперь ждем от Устюгова яркого выступления и в завтрашнем спринте. Потому что сегодняшней гонкой он дал понять, что путь от чемпионата Свердловской области до чемпионата мира за два месяца — это реальность, а не фантастика.