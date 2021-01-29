Женская команда рискует остаться без медалей на главном старте сезона.

Пятница получилась очень сильной по эмоциям для российских лыж. Причем во все стороны. Сначала Александр Большунов в прекрасном стиле и драматичной борьбе выиграл мужскую «разделку», а спустя пару часов его подруга по группе Наталья Непряева жестко упала на одном из спусков. Ее прямо со стадиона увезли в больницу. Диагноз неутешительный.

— Перелом третьей и четвертой костей кисти, — сообщил «СЭ» личный тренер спортсменки Юрий Бородавко. — Один, возможно, с осколком. Требуется хирургическое вмешательство. Нужно лететь в Москву, оперироваться.

— Чемпионат мира при таких раскладах — точно мимо?

— Похоже, да. Впереди операция. А с пластиной, по рекомендациям, нужно ходить месяц. Потом ее вытащат. И лишь затем можно возвращаться к тренировкам. Очень жаль.

Катастрофа для всей женской сборной

Жаль — не то слово. Для Натальи этот сезон складывался неудачно, но все мы надеялись, что к чемпионату мира она подойдет в оптимальных кондициях. И уж точно никто не думал, что этот спортивный год может закончиться для нее вот так. Это не только боль (во всех смыслах) конкретно нашей замечательной лыжницы, но и катастрофа для всей женской сборной.

Еще недавно казалось, что у нас подбирается очень боевая команда девушек. С Непряевой все понятно — когда Наталья в форме, она одна из лучших в мире. Юлия Ступак в полном порядке после рождения ребенка, потихоньку прибавляют Алиса Жамбалова и Яна Кирпиченко, Татьяна Сорина — вообще открытие года. Ждем, когда вернется из декрета Анастасия Кулешова (Седова). Потенциально у нас все очень даже неплохо.

Пессимистичная реальность

Но сегодняшняя реальность куда пессимистичнее: Кулешова еще не вернулась, Сорина травмировалась (и непонятно когда будет в строю), Жамбалова на карантине из-за «короны» (и неясно, в какой форме выйдет из него), а остальные сегодня в «разделке», за исключением Ступак, не попали даже в двадцатку. И тут еще потеря Непряевой. Как же хрупко все в спортивном мире. Да и не только в спортивном. Наталье — здоровья!

Можно только гадать, в каком состоянии она подошла бы к чемпионату мира и сумела ли бы бороться там за личные медали. Но совершенно точно их дуэт со Ступак был бы одним из фаворитов в командном спринте. И в классической эстафете с Непряевой уцепиться за троечку России было бы реально. Теперь же это будет чем-то из области чуда.

Больше того, наша женская сборная рискует впервые с ЧМ-2015 остаться без медалей на крупном турнире. Практически все надежды теперь связаны с Юлией Ступак.