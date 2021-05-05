Тренерский штаб сборной Швеции определился с шестью участниками Олимпиады в Пекине

Тренерский штаб сборной Швеции по лыжным гонкам определил шестерку спортсменов, которые примут участие в зимней Олимпиаде-2022, сообщает Expressen.

По информации источника, на Играх выступят Эбба Андерсон, Фрида Карлссон, Линн Сван, Йонна Сундлинг, Оскар Свенссон и Йенс Берман. Остальные спортсмены будут проходить отбор в национальную команду на Олимпиаду через национальные старты и этапы Кубка мира.

Олимпийские игры в Пекине (Китай) пройдут с 4 по 20 февраля 2022 года.