Действующий обладатель «Большого хрустального глобуса», 24-летний российский лыжник Александр Большунов в Instagram опубликовал видео с рекламой гипермаркет цветов.

На пост отреагировал известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев.

«Саша, помни, хайп мешает лыжникам! Только тишина и покой...», — написал Губерниев в Instagram.

Напомним, Большунов выиграл чемпионат мира 2021 года в скиатлоне. Он также является четырехкратным призером Олимпийских игр 2018 года, многократным призером чемпионатов мира, двукратным обладателем «Большого хрустального глобуса» и двукратным победителем «Тур де Ски».

Недавно Большунов женился на лыжнице Анне Жеребятьевой.