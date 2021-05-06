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Губерниев — Большунову: «Саша, помни, хайп мешает лыжникам!»

08:22
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Действующий обладатель «Большого хрустального глобуса», 24-летний российский лыжник Александр Большунов в Instagram опубликовал видео с рекламой гипермаркет цветов.

На пост отреагировал известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев.

«Саша, помни, хайп мешает лыжникам! Только тишина и покой...», — написал Губерниев в Instagram.

Напомним, Большунов выиграл чемпионат мира 2021 года в скиатлоне. Он также является четырехкратным призером Олимпийских игр 2018 года, многократным призером чемпионатов мира, двукратным обладателем «Большого хрустального глобуса» и двукратным победителем «Тур де Ски».

Недавно Большунов женился на лыжнице Анне Жеребятьевой.

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