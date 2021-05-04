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Объявлен состав сборной Норвегии по лыжным гонкам на следующий сезон

12:54

Тренерский штаб сборной Норвегии по лыжным гонкам объявил состав на следующий сезон, информирует NRK.

Состав сборной Норвегии:

мужчины

спринтерская группа — Йоханнес Хесфлот Клебо, Эрик Вальнес, Пол Голберг, Ховард Солос Теугбель, Синдре Бьернастад Скар;

дистанционная группа — Ханс Кристер Холунд, Эмиль Иверсен, Сьюр Рёте, Симен Хегстад Крюгер, Мартин Лёвстрём Нюэнгет, Харальд Эстберг Амундсен.

женщины

Терезе Йохауг, Хейди Венг, Майкен Касперсен Фалла, Хелене Марие Фоссесхолм, Лотта Уднес Венг, Тириль Уднес Венг, Ингвильд Флугстад Эстберг, Анна Свендсен, Ане Аппельквист Стенсет, Анне Кьерсти Кальво, Матильде Мюрвольд.

Напомним, что в Кубке наций прошедшего сезона сборная Норвегии заняла третье место. Норвежец Йоханнес Клебо также стал третьим в общем зачете Кубка мира. Победил россиянин Александр Большунов.

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