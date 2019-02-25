Никита Крюков: "Клебо действовал с Устюговым жестко, но в пределах допустимого"

Российский лыжник и олимпийский чемпион 2010 года Никита Крюков в эксклюзивном интервью "СЭ" прокомментировал стычку норвежца Йоханнеса Клебо и россиянина Сергея Устюгова, которая случилась в полуфинальном забеге чемпионата мира в австрийском Зефельде.

– Клебо ехал первым и держал бровку. Устюгов полез в наполовину раскрытую калитку, пытался сравняться с Йоханнесом, а тот жестко прижал Сергея. Как обычно в такой ситуации реагируют судьи? Они на стороне того, кто впереди. Всегда отвечают, что сам становись впереди и контролируй ситуацию. Клебо действовал жестко, захлопнул калитку, но действовал в пределах допустимого. Он тоже ехал по внутреннему радиусу и отстаивал свою позицию. Спринт – гонка предельно контактная, если будешь кого-то пропускать, то проиграешь. Норвежцу очень повезло избежать падения, а то они вдвоем с Устюговым были бы без медали. Я не знаю, как сложилась бы ситуация, если бы Клебо был сзади, а Сергей – впереди. Российских лыжников всегда учат тому, чтобы правила не нарушать, а просто уходить в сторону и "засаживать" на всю катушку, – сказал Крюков. (Андрей Шитихин)

Полное интервью с Крюковым читайте – здесь