Наталья Непряева: "Один или два раза в отпуске я была навеселе"

Российская лыжница Наталья Непряева рассказала об ограничениях, которые есть у профессиональных спортсменов по сравнению с обычными людьми.

- Нормальные люди могут позволить себе сделать что-то импульсивно, а спортсмены всегда дисциплинированы, они всегда задумываются: "Ох, как это отразится на моей тренировке или форме?", - рассказала лыжница в интервью dailyskier. - Я не люблю ночные клубы. Просто не мое. Да, я бывала пьяной. Один или два раза в отпуске. Но это скорее не то, что люди обычно называют "пьяный", наверное, слово "навеселе" подходит лучше.

Непряева является бронзовым призером Олимпиады-2018. На чемпионате мира-2019 она завоевала две бронзы.