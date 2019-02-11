Лыжники сборной России покатались на санках перед чемпионатом мира

Мужская сборная России по лыжным гонкам в выходной день каталась на санках вместе с тренером Маркусом Крамером. В катании приняли участие Евгений Белов, Сергей Устюгов, Артем Мальцев и Глеб Ретивых.

- Сегодня был классный день, отлично покатались на санках по специально подготовленной трассе. Время прошло незаметно. Наши девчонки испугались и не пошли. P.s. Подготовка к ЧМ подходит к концу, - написал в своем Инстаграме Белов.

Чемпионат мира по лыжным видам спорта пройдет в австрийском Зефельде с 19 февраля по 3 марта.

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