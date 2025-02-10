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Лыжные гонки

10 февраля 2025, 23:13

FIS не будет препятствовать участию Большунова в гонке в Италии

Артем Бухаев
Корреспондент

В пресс-службе Международной федерации лыжного спорта (FIS) прокомментировали «СЭ» намерение Александра Большунова принять участие в международной гонке Sudtirol Moonlight Classic в Италии.

«Эта гонка не является соревнованием, санкционированным FIS, поэтому FIS не будет вмешиваться в этот вопрос», — сообщили «СЭ» в пресс-службе организации.

Большунов проводит тренировочный сбор в Италии, где в 2026 году пройдет зимняя Олимпиада. Спортсмен отправился туда за свой счет и при поддержке спонсоров.

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Александр Большунов
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