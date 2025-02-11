Олимпийский чемпион Иванов: «Почему Большунов в Италии — это резонанс, а основная сборная в Армении — нет?»

Олимпийский чемпион-2002 в лыжных гонках Михаил Иванов прокомментировал решение трехкратного олимпийского чемпиона Александра Большунова тренироваться в Италии.

«Если поехал, значит, сделал такой выбор. Почему именно сейчас мы смотрим на это как-то по-другому? Раньше же мы ездили тренироваться, и никто не говорил, что это плохо. А почему сейчас плохо? Он посчитал, что там тренировочный сбор для него пойдет лучше. Почему раньше все восторгались Большуновым за его результаты, а сейчас его почему-то начинают ругать? Если раньше он достигал таких результатов, значит, он как-то к этому результату шел, где-то как-то тренировался. Сейчас он посчитал нужным поехать и тренироваться в Италию.

Основная сборная поехала тренироваться в Армению. Почему они поехали в Армению, а он поехал в Италию? Почему Италия — это резонанс, а Армения — это не резонанс?» — приводит слова Иванова Vprognoze.ru.

Большунов проводит тренировочный сбор в Италии, где в 2026 году пройдет зимняя Олимпиада. Спортсмен отправился туда за свой счет и при поддержке спонсоров.