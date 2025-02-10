Отец Большунова: «Организаторам гонки в Италии по фигу отсутствие нейтрального статуса у Саши»

Отец трехкратного олимпийского чемпиона Александра Большунова Александр Большунов-старший прокомментировал участие сына в международной гонке Sudtirol Moonlight Classic в Италии.

— Это не подготовка к Олимпиаде. Грубо говоря, появилась возможность — почему бы не поучаствовать. Старт всегда лучше любой тренировки, так что это пойдет только на пользу. Почему бы нет? Везде совершенно разные условия, атмосфера, обстановка, так что все это даст только положительный эффект. Проверит самочувствие, сравнит себя с другими.

— Никаких же нейтральных статусов не нужно для участия?

— Да нет, это же не под эгидой FIS. А этим организатором совершенно по фигу, так сказать, — сказал Большунов-старший Odds.ru.

Большунов проводит тренировочный сбор в Италии, где в 2026 году пройдет зимняя Олимпиада. Спортсмен отправился туда за свой счет и при поддержке спонсоров.