Йохауг могут лишить престижной награды из-за допингового прошлого

Норвежскую лыжницу Терезу Йохауг могут лишить престижной национальной награды «Медаль Холменколлена» из-за нарушения антидопинговых правил, сообщает Dagbladet.

1 января 2019 года в регламенте награды произошли изменения. Если раньше медаль выдавали спортсмену пожизненно, то теперь есть возможность отобрать ее в случае обвинений в нарушении антидопинговых правил.

Йохауг получила награду в 2013 году за высокие достижения в спорте. Лыжница не попадает под действие новых правил, так как они были изменены гораздо позже.

По информации СМИ, совет, который принимает решение о награждении, может сделать исключение для норвежской лыжницы и отобрать у нее медаль.

В октябре 2016 года Олимпийская чемпионка и 14-кратная чемпионка мира Йохауг была дисквалифицирована на 18 месяцев из-за обнаружения в ее допинг-пробе клостебола. Спортсменка объяснила это тем, что препарат находился в составе мази для губ, которую она использовала.