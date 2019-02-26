Анастасия Седова: "Хотела бы пробежать в эстафете классический этап"

Анастасия Седова прокомментировала гонку на 10 км с раздельным стартом на чемпионате мира в австрийском Зефельде, в которой она заняла шестой место и стала лучшей из россиянок.
- Довольны тем, что обошли в классике Юлию Белорукову и Наталью Непряеву?
- Почему все считают, что я конькистка? Я всегда больше любила классику, хотя у меня лучше получался "конек". Каждый раз, выходя на классическую гонку, я пытаюсь нарушить эту традицию. И доказать себе, что я все-таки "классист".
- Есть вариант, что вы в эстафете побежите классический этап?
- Да, я бы очень хотела. Но это будут решать тренеры. Я могу и коньковый этап взять, мне в принципе все равно. Нужно отталкиваться от интересов команды.
- Сегодня многих удивило, что Фрида Карлссон проиграла Терезе Йохауг всего 12 секунд. Что вы думаете по этому поводу?
- Видно, что Фрида очень талантливая. И она доказывала это на последних этапах Кубка мира. Это круто, что сейчас молодые девочки так прогрессируют.
- Благодаря ей все поняли, что с Йохауг бороться все-таки можно…
- Конечно можно. Мы все - люди, не роботы. И Тереза - в том числе. (Владимир Иванов)