Анастасия Седова: "Хотела бы пробежать в эстафете классический этап"

Анастасия Седова прокомментировала гонку на 10 км с раздельным стартом на чемпионате мира в австрийском Зефельде, в которой она заняла шестой место и стала лучшей из россиянок.

- Довольны тем, что обошли в классике Юлию Белорукову и Наталью Непряеву?

- Почему все считают, что я конькистка? Я всегда больше любила классику, хотя у меня лучше получался "конек". Каждый раз, выходя на классическую гонку, я пытаюсь нарушить эту традицию. И доказать себе, что я все-таки "классист".

- Есть вариант, что вы в эстафете побежите классический этап?

- Да, я бы очень хотела. Но это будут решать тренеры. Я могу и коньковый этап взять, мне в принципе все равно. Нужно отталкиваться от интересов команды.

- Сегодня многих удивило, что Фрида Карлссон проиграла Терезе Йохауг всего 12 секунд. Что вы думаете по этому поводу?

- Видно, что Фрида очень талантливая. И она доказывала это на последних этапах Кубка мира. Это круто, что сейчас молодые девочки так прогрессируют.

- Благодаря ей все поняли, что с Йохауг бороться все-таки можно…

- Конечно можно. Мы все - люди, не роботы. И Тереза - в том числе. (Владимир Иванов)