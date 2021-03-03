Большунов не железный. Россиянин снова получил «деревянную медаль»

Норвежцы заняли весь пьедестал в коньковой разделке на 15 км. Александр Большунов — только четвертый, Артем Мальцев — пятый. И это очень обидно.

Чемпионат мира. Мужчины

Индивидуальная гонка с раздельным стартом, 15 км (с)

1. Ханс Кристер Холунн (Норвегия) — 33.48,7

2. Симен Крюгер (Норвегия) — 20,2

3. Харальд Амундсен (Норвегия) — 35,6

4. Александр Большунов (Россия) — 43,7

5. Артем Мальцев (Россия) — 50,7

6. Шур Рете (Норвегия) — 55,3...

11. Иван Якимушкин (Россия) — 1.7,5

12. Андрей Мельниченко (Россия) — 1.12,1

Мужская разделка началась для России с неприятных новостей. Денис Спицов — профильный специалист этой дистанции — упал на тренировке и сломал руку. По словам президента федерации Елены Вяльбе, Спицов «звенел» и был готов бороться за медаль, если бы не... Так что на старт у нас отправилась четверка, в которую помимо Большунова вошли Андрей Мельниченко, Артем Мальцев и Иван Якимушкин. В теории все трое тоже способны были бороться за награды. Но практика оказалась немного иной.

Большунову не хватило сил

В этой разделке мы впервые на этом чемпионате мира убедились, что Большунов все-таки не железный. И, как любой лыжник, тоже может уставать и терять силы. А ведь ему было особенно тяжело — трасса при теплой погоде оказалась на редкость мягкой и вязкой. А это совсем не подходит для таких крупных лыжников, как Большунов.

Александр сверхуверенно начал дистанцию, и казалось, он даже мечтает догнать стартовавшего на три номера впереди норвежца Мартина Сундбю — между прочим, действующего чемпиона мира на этой дистанции. На первой трети дистанции Большунов выигрывал у ближайшего из норвежцев Харальда Амундсена пять секунд, у Сундбю — 15. В пределах десяти секунд от Большунова держались еще двое наших — Мальцев и Мельниченко. Все это было близко к идеалу, но только до поры до времени.

Уже на отметке 10 км все изменилось. Норвежцы заметно прибавили, а Большунов, судя по тяжелым движениям на подъеме, наоборот, стал уставать. Так что сначала он пропустил вперед Амундсена, а затем и Холунна с Крюгером. Так все снова, как и в скиатлоне, свелось к противостоянию Большунова с норвежцами, вот только в этот раз сборной викингов удалось взять реванш.

Большунов был очевидно не готов к сумасшедшему темпу норвежцев на заключительной трети дистанции. Возможно, дело в том, что никто из них не бежал спринтерской эстафеты, и они оказались свежее. А чемпионы мира в спринте — Клебо с Валнесом — как раз отдыхали в разделке и готовились — в случае с Клебо — к классической эстафете. В российской команде, к сожалению, возможностей для такой ротации нет, да Большунов ее и не хотел. Александр сам не раз говорил, что хочет бежать в Оберсдорфе все гонки подряд.

Норвежцам помогло еще и то, что они стартовали после Большунова и ориентировались на время россиянина на отсечках. Амундсен упал, но все равно превзошел Александра на финише. А потом впереди еще вклинились Холунн и Крюгер.

Так что Холунн берет личное золото на втором чемпионате мира подряд — два года назад он стал лучшим в марафоне. Большунов на этот раз только четвертый, Артем Мальцев показал пятое время.

Мальцев отобрался в эстафету

Результат Мальцева, кстати, — безусловное светлое пятно в этой разделке. Это лучшее место для Артема на чемпионатах мира, где ему до сих пор доверяли бежать только спринт. И если бы не травма Спицова, не факт, что Мальцев вообще бы вышел на старт. А тут Артем показал, что Большунов все же не одинок в борьбе с норвежцами, и вклинился в топ-6, проиграв Александру всего семь секунд.

Еще интересно, что Мальцев готовился с Маркусом Крамером. И тренеру было крайне важно доказать Вяльбе, что подготовка к чемпионату мира все же не была провалена. Ведь сейчас Крамер стал объектом критики президента федерации. Сейчас же получается, что Мальцев отлично готов и почти наверняка побежит коньковый этап в эстафете.

Якимушкин и Мельниченко проиграли около минуты с небольшим и заняли соответственно 11-е и 12-е места. С прицелом на классическую эстафету тренерам предстоит решить непростую головоломку, кого и на какой этап ставить. Пока за свое место может быть стопроцентно спокоен только Большунов, который, скорее всего, будет финишером.