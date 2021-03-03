«Силы не безграничны». Тренер Большунова — о результате в разделке
Чемпионат мира. Мужчины
Индивидуальная гонка с раздельным стартом, 15 км (с)
1. Ханс Кристер Холунн (Норвегия) — 33.48,7
2. Симен Крюгер (Норвегия) — 20,2
3. Харальд Амундсен (Норвегия) — 35,6
4. Александр Большунов (Россия) — 43,7
5. Артем Мальцев (Россия) — 50,7
6. Шур Рете (Норвегия) — 55,3...
11. Иван Якимушкин (Россия) — 1.7,5
12. Андрей Мельниченко (Россия) — 1.12,1
В гонке с раздельным стартом лидер российской сборной Александр Большунов занял только четвертое место. Впереди — три норвежца. Наш спортсмен был безумно расстроен и прошел через микст-зону молча. А вот личный тренер спортсмена Юрий Бородавко уходить от общения не стал.
У России будет золото в разделке
— С самого начала было видно, что сегодня у Саши не самое лучшее состояние, — отмел Бородавко вопрос про возможное падение ученика. — Плюс сегодня было принято решение не солить трассу, в результате чего она просто поплыла. Одно наложилось на другое. По движениям было видно, что сегодня у него не то самочувствие. Он просто физически не мог держать нужную мощность.
— Но до 10 км шел вторым.
— Так силы не безграничны.
— У него было западение на 1,5 км, а потом он снова начал отыгрывать.
— Это говорит о том, что основной проигрыш был на подъеме. Там каша, и он не смог держать в ней свой темп. К лыжам претензий нет. На спусках Саня отыгрывал.
— Стоит ли нам переживать за состояние Большунова, учитывая, что впереди эстафета и 50 км?
— Так это состояние волнообразное. Оно не может быть одинаковым всегда. Тем более после болезни и в горах. Сегодня просто был не его день.
— Почему именно в разделках Россия исторически выступает не очень хорошо? Ни одного золота на ЧМ, включая советский период.
— Будет. Закроем.
Эстафета
— Клебо пропустил эту разделку. Может, и Большунову иногда делать паузы, чтобы лучше восстанавливаться?
— Здесь все зависит от его самочувствия. Он способен выдерживать всю программу. Просто сегодня был не его день. Он выглядел уставшим.
— Есть мнение, что Александру стоит пропустить эстафету, чтобы отдохнуть перед марафоном. Ведь там он может стать Королем лыж.
— Разных вариантов много. Будем разговаривать с самим Александром. Хотя ответ, уверен, будет сами знаете какой.
— Есть вероятность, что он побежит не четвертый этап в эстафете?
— Варианта четыре: первый этап, второй, третий и заключительный. Будем рассматривать все. Нужно отталкиваться от того, кто вообще побежит и на каком этапе. Надо понимать, кто может принести больше пользы на каждом из отрезков.
Спицов
— Елена Вяльбе недовольна тем, как свою группу подвел к ЧМ Маркус Крамер. Удовлетворены тем, в каком состоянии подошла к турниру ваша команда?
— Очень сложно оценить в общем. Результатами Большунова доволен. А вот переломом руки Спицова, конечно, нет. Червоткин был в хорошем состоянии в скиатлоне, но у него возникли проблемы с мышцами на коньковой части в гонке. Хотя потенциал у него очень большой. Явно спрогрессировала Кирпиченко. Непряева чудом подготовилась к этому ЧМ. Так что в среднем по группе... Ну, у нас есть чемпион мира. Это успешно?
— Жалеете, что не настояли на выступлении Спицова в скиатлоне?
— Я настаивал, но были выставлены очень жесткие условия. Поэтому решили сосредоточиться на профильной дисциплине. Но жизнь показала, что и Спицову не дали пробежать, и Белов провалился.
— А что за жесткие условия?
— Обязательное попадание в топ-6. Иначе чемпионат мира для него закончен. Время показало, что решение было ошибочным и стартовать должны те, кто завоевал право по ходу сезона, а не те, кому дают возможность проявить себя.
Согласен с Вяльбе, что телефоны нужно забирать
— Елена Вяльбе сказала, что будет на крупных турнирах забирать у всех телефоны. У вас тоже?
— А у меня соцсетей нет. Я только по назначению им пользуюсь.
— Как вам вообще это решение?
— Думаю, что Елена Валерьевна полностью права. Многие наши спортсмены превращаются в гламурных лыжников. Это мешает. Нужно сосредотачиваться на тренировках и выступлениях, а не том, как покушали, какие горы увидели и какие там птички пролетели.
— Давайте пари: если Большунов станет Королем лыж — вы заведете Instagram?
— Нет! Мне это не надо.
— Сразу TikTok?
— Я даже не знаю, что это. Не материтесь!
— В прокат выходит «Белый снег» — фильм про Елену Вяльбе. Вы с командой смотрели его перед ЧМ. Какие впечатления?
— Очень хороший и добрый фильм. Даже я после него был в приподнятом настроении.
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