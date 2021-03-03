Интервью Юрия Бородавко — о Сан Саныче, Спицове и Instagram.

Чемпионат мира. Мужчины

Индивидуальная гонка с раздельным стартом, 15 км (с)

1. Ханс Кристер Холунн (Норвегия) — 33.48,7

2. Симен Крюгер (Норвегия) — 20,2

3. Харальд Амундсен (Норвегия) — 35,6

4. Александр Большунов (Россия) — 43,7

5. Артем Мальцев (Россия) — 50,7

6. Шур Рете (Норвегия) — 55,3...

11. Иван Якимушкин (Россия) — 1.7,5

12. Андрей Мельниченко (Россия) — 1.12,1

В гонке с раздельным стартом лидер российской сборной Александр Большунов занял только четвертое место. Впереди — три норвежца. Наш спортсмен был безумно расстроен и прошел через микст-зону молча. А вот личный тренер спортсмена Юрий Бородавко уходить от общения не стал.

У России будет золото в разделке

— С самого начала было видно, что сегодня у Саши не самое лучшее состояние, — отмел Бородавко вопрос про возможное падение ученика. — Плюс сегодня было принято решение не солить трассу, в результате чего она просто поплыла. Одно наложилось на другое. По движениям было видно, что сегодня у него не то самочувствие. Он просто физически не мог держать нужную мощность.

— Но до 10 км шел вторым.

— Так силы не безграничны.

— У него было западение на 1,5 км, а потом он снова начал отыгрывать.

— Это говорит о том, что основной проигрыш был на подъеме. Там каша, и он не смог держать в ней свой темп. К лыжам претензий нет. На спусках Саня отыгрывал.

— Стоит ли нам переживать за состояние Большунова, учитывая, что впереди эстафета и 50 км?

— Так это состояние волнообразное. Оно не может быть одинаковым всегда. Тем более после болезни и в горах. Сегодня просто был не его день.

— Почему именно в разделках Россия исторически выступает не очень хорошо? Ни одного золота на ЧМ, включая советский период.

— Будет. Закроем.

Эстафета

— Клебо пропустил эту разделку. Может, и Большунову иногда делать паузы, чтобы лучше восстанавливаться?

— Здесь все зависит от его самочувствия. Он способен выдерживать всю программу. Просто сегодня был не его день. Он выглядел уставшим.

— Есть мнение, что Александру стоит пропустить эстафету, чтобы отдохнуть перед марафоном. Ведь там он может стать Королем лыж.

— Разных вариантов много. Будем разговаривать с самим Александром. Хотя ответ, уверен, будет сами знаете какой.

— Есть вероятность, что он побежит не четвертый этап в эстафете?

— Варианта четыре: первый этап, второй, третий и заключительный. Будем рассматривать все. Нужно отталкиваться от того, кто вообще побежит и на каком этапе. Надо понимать, кто может принести больше пользы на каждом из отрезков.

Спицов

— Елена Вяльбе недовольна тем, как свою группу подвел к ЧМ Маркус Крамер. Удовлетворены тем, в каком состоянии подошла к турниру ваша команда?

— Очень сложно оценить в общем. Результатами Большунова доволен. А вот переломом руки Спицова, конечно, нет. Червоткин был в хорошем состоянии в скиатлоне, но у него возникли проблемы с мышцами на коньковой части в гонке. Хотя потенциал у него очень большой. Явно спрогрессировала Кирпиченко. Непряева чудом подготовилась к этому ЧМ. Так что в среднем по группе... Ну, у нас есть чемпион мира. Это успешно?

— Жалеете, что не настояли на выступлении Спицова в скиатлоне?

— Я настаивал, но были выставлены очень жесткие условия. Поэтому решили сосредоточиться на профильной дисциплине. Но жизнь показала, что и Спицову не дали пробежать, и Белов провалился.

— А что за жесткие условия?

— Обязательное попадание в топ-6. Иначе чемпионат мира для него закончен. Время показало, что решение было ошибочным и стартовать должны те, кто завоевал право по ходу сезона, а не те, кому дают возможность проявить себя.

Согласен с Вяльбе, что телефоны нужно забирать

— Елена Вяльбе сказала, что будет на крупных турнирах забирать у всех телефоны. У вас тоже?

— А у меня соцсетей нет. Я только по назначению им пользуюсь.

— Как вам вообще это решение?

— Думаю, что Елена Валерьевна полностью права. Многие наши спортсмены превращаются в гламурных лыжников. Это мешает. Нужно сосредотачиваться на тренировках и выступлениях, а не том, как покушали, какие горы увидели и какие там птички пролетели.

— Давайте пари: если Большунов станет Королем лыж — вы заведете Instagram?

— Нет! Мне это не надо.

— Сразу TikTok?

— Я даже не знаю, что это. Не материтесь!

— В прокат выходит «Белый снег» — фильм про Елену Вяльбе. Вы с командой смотрели его перед ЧМ. Какие впечатления?

— Очень хороший и добрый фильм. Даже я после него был в приподнятом настроении.