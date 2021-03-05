Норвежский эксперт Бьерн: «Вяльбе успела дать спортсменкам по заднице»

Норвежский эксперт, комментатор телеканала NRK Торгейр Бьерн, 5 марта поделился впечатлением от работы президента Федерации лыжных гонок России Елены Вяльбе.

«Вяльбе — очень темпераментная и эмоциональная женщина еще с тех времен, как была одной из лучших лыжниц мира. Как президент федерации она не изменяет себе. Но она всегда поддерживает лыжниц, хотя те на нее иногда и злятся. Главное, она успела дать спортсменкам по заднице, чтобы они выступили как можно лучше», — заявил Бьерн.

4 марта на чемпионами мира по лыжным видам спорта прошла женская эстафета. Победу в гонке одержала команда Норвегии, второе место у россиянок, третьими финишировали финки. Сборная Швеции пришла к финишу шестой.

Для российских девушек это первая медаль на турнире.

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