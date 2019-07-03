СМИ: два грузинских регбиста отчислены из московской команды после антироссийского жеста

Сегодня в российских и грузинских СМИ появилась информация, что регбисты из Грузии Саба Илуридзе и Реваз Бродзели отчислены из московского клуба "Слава". Причиной якобы стало их поведение в матче Кубка России против "Кубани".

После успешно выполненной попытки Илуридзе и Бродзели закрыли один глаз рукой. Этот жест был популярным на улицах Тбилиси во время недавних акций оппозиции. Во время штурма парламента одна из девушек потеряла глаз в результате применения правоохранителями резиновых пуль, и манифестанты часто символически закрывали один глаз рукой.

Информация об отчислении грузинских регбистов появилась на канале "Рустави-2". Тем не менее, в интервью Sputnik Грузия президент "Славы" Алексей Ниловский заявил "Контракты с игроками Илуридзе и Бродзели не разорваны, они по-прежнему являются игроками клуба".