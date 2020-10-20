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Россия планирует провести Кубок мира по регби на объектах чемпионата мира по футболу

11:21

Матчи Кубка мира по регби, на проведение которого Россия претендует в 2027 и 2031 годах, могут пройти на объектах чемпионата мира по футболу, информирует ТАСС.

2 октября председатель высшего совета Федерации регби России Игорь Артемьев сообщил, что Россия подаст заявку на проведение Кубка мира в 2027 и 2031 годах.

Сборная России дважды принимала участие в Кубке мира (2011, 2019), турнир проводится с 1995 года. В 2023 году Кубок мира пройдет во Франции, в 2019 году турнир состоялся в Японии.

Дополнительная информация:

https://tass.ru/sport/9762625

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