«Нам удалось выполнить установку тренера». Капитан сборной России о победе над Румынией

Капитан сборной России по регби Виктор Гресев поделился впечатлениями от победы над Румынией (32:25) в матче чемпионата Европы и заявил, что команде наконец удалось сохранять концентрацию на протяжении всей игры.

— Второй тайм получился таким, как мы хотели и предполагали, — сказал Гресев. — У нас получалось выполнять тренерскую установку и спасибо болельщикам, что пришли нас сегодня поддержать. В прошлых играх по ходу вторых таймов нам не хватало концентрации, сегодня было наоборот. И надеюсь, что в этом плане дальше будем только прогрессировать. (Петр Григоренко)

Матч чемпионата Европы прошел в Краснодаре. Следующим соперником команды Лина Джонса на турнире станет сборная Грузии.