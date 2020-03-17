Федерация регби России приостановила все соревнования до 20 апреля из-за коронавируса

Федерация регби России объявила о приостановке всех соревнований по регби и регби-7 на территории страны до 20 апреля из-за коронавируса, сообщает официальный сайт организации.

Все региональные, межрегиональные и всероссийские соревнования, запланированные в период с 17 марта по 20 апреля, должны быть перенесены на другие даты, а в случае невозможности переноса — отменены. Также, начиная с 20 апреля, разрешается планирование и проведение тренировочных сборов национальных команд России, но только на базах министерства спорта РФ.

По последним данным, в мире коронавирус подтвержден у 185 067 человек. Умерших — 7330, выздоровевших — 80 236. В России на данный момент 114 случаев заражения. Основные очаги заражения: Китай, Италия, Иран, Испания, Корея.

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