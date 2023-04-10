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Сегодня, 13:00

«Бывает, надеваю ботинки — и немного торчат носки. Дима спрашивает: «Что за колхоз?» Гимнастка Кудрявцева рассказала о стильном муже Кугрышеве

Алла Шишкина
Олимпийская чемпионка
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Яна Кудрявцева и Дмитрий Кугрышев.
Фото Соцсети

Сегодня на авторском YouTube-канале колумниста «СЭ», трехкратной олимпийской чемпионки по синхронному плаванию Аллы Шишкиной «Без воды» вышло интервью 13-кратной чемпионки мира, серебряного призера Олимпиады-2016 по художественной гимнастике Яны Кудрявцевой, супруги известного хоккеиста Дмитрия Кугрышева. Она рассказала, что в ее семье за соблюдением стиля следит муж.

— Супруг у меня стильный, модный, следит за трендами, — говорит Кудряцева. — Когда познакомились и стали общаться, он как-то сказал: «У тебя проблемы со стилем были, но я привил вкус» (смеется).

— Такое ощущение, что Дима взял жену на воспитание...

— Тогда носила кофту Philipp Plein с черепом, он у меня спрашивал: «Как можно такое надевать?» Теперь утверждает: «Зато сейчас все хорошо».

— Типа «я поработал»?

— Ну да (улыбается). Бывает, надеваю ботинки — и немного торчат носки. Дима спрашивает: «Что за колхоз?» При нем не могу спокойно выйти на улицу (смеется). Говорит: «На тебя же люди смотрят, дети, с тобой все сфоткаться подходят. Должна всегда хорошо выглядеть».

— Даже здесь, где проживает много спортсменов, к тебе подходят?

— Да. В основном муж гуляет с детьми, но когда я выхожу, часто обращаются за фотографией, почти каждый раз.

— Ты никому не отказываешь?

— Да, даже если плохо выгляжу (улыбается).

— Так понимаю, что ты не имеешь права плохо выглядеть. На каждую прогулку с детьми — как на праздник.

— Нет, ну не совсем так. Но стараюсь подбирать одежду, потому что муж что-то может сказать. Но когда его нет, даю себе слабину (улыбается).

— Достаешь ту самую кофту с черепом?

— Плюс-минус.

Дмитрий Кугрышев
Яна Кудрявцева
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