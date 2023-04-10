«Бывает, надеваю ботинки — и немного торчат носки. Дима спрашивает: «Что за колхоз?» Гимнастка Кудрявцева рассказала о стильном муже Кугрышеве
Сегодня на авторском YouTube-канале колумниста «СЭ», трехкратной олимпийской чемпионки по синхронному плаванию Аллы Шишкиной «Без воды» вышло интервью 13-кратной чемпионки мира, серебряного призера Олимпиады-2016 по художественной гимнастике Яны Кудрявцевой, супруги известного хоккеиста Дмитрия Кугрышева. Она рассказала, что в ее семье за соблюдением стиля следит муж.
— Супруг у меня стильный, модный, следит за трендами, — говорит Кудряцева. — Когда познакомились и стали общаться, он как-то сказал: «У тебя проблемы со стилем были, но я привил вкус» (смеется).
— Такое ощущение, что Дима взял жену на воспитание...
— Тогда носила кофту Philipp Plein с черепом, он у меня спрашивал: «Как можно такое надевать?» Теперь утверждает: «Зато сейчас все хорошо».
— Типа «я поработал»?
— Ну да (улыбается). Бывает, надеваю ботинки — и немного торчат носки. Дима спрашивает: «Что за колхоз?» При нем не могу спокойно выйти на улицу (смеется). Говорит: «На тебя же люди смотрят, дети, с тобой все сфоткаться подходят. Должна всегда хорошо выглядеть».
— Даже здесь, где проживает много спортсменов, к тебе подходят?
— Да. В основном муж гуляет с детьми, но когда я выхожу, часто обращаются за фотографией, почти каждый раз.
— Ты никому не отказываешь?
— Да, даже если плохо выгляжу (улыбается).
— Так понимаю, что ты не имеешь права плохо выглядеть. На каждую прогулку с детьми — как на праздник.
— Нет, ну не совсем так. Но стараюсь подбирать одежду, потому что муж что-то может сказать. Но когда его нет, даю себе слабину (улыбается).
— Достаешь ту самую кофту с черепом?
— Плюс-минус.