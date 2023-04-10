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Сегодня, 15:30

Гимнастка Кудрявцева резко ответила украинке Ризатдиновой

Алла Шишкина
Олимпийская чемпионка
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Сегодня на авторском YouTube-канале колумниста «СЭ», трехкратной олимпийской чемпионки по синхронному плаванию Аллы Шишкиной «Без воды» вышло интервью 13-кратной чемпионки мира, серебряного призера Олимпиады-2016 по художественной гимнастике Яны Кудрявцевой, супруги известного хоккеиста Дмитрия Кугрышева. Яна объяснила, почему жестко ответила на пост в соцсетях бронзового призера тех Игр Анны Ризатдиновой из сборной Украины.

— На награждении в Рио был момент, когда ты подходишь и всех поздравляешь — тогда победила Рита Мамун, а третьей стала Анна Ризатдинова с Украины. В Бразилии церемония прошла нормально, но потом Анна заявила, что ты незаслуженно стала второй, потому что уронила булаву. Вот твой ответ в соцсетях: «Меня поразили слова Ани про Олимпиаду-2016 и в частности про меня, что я недостойна серебра Олимпийских игр. Никогда не реагировала на подобное, но после этого интервью мне просто разорвали директ и сообщения. Не буду много рассуждать на эту тему. Для меня самой главной наградой было то, что после моих выступлений зрители из разных стран аплодировали мне стоя, чего ты, к сожалению, никогда не чувствовала и не почувствуешь».

— Как я ее! (Смеется.)

— Продолжу: «Я очень горжусь своим серебром и тебе советую гордиться бронзой, так как это — твой потолок». Что нашло на Ризатдинову?

— Мы с мужем на кухне вместе это писали. (Смеется.)

— А, это Диме спасибо за жесткость?

— Супруг говорил: «Пиши еще больше!», я половину убрала. (Смеется.)

— Она тебе потом что-то отвечала?

— После этого не общались, нигде не пересекались.

— Вообще у тебя нормальные отношения складывались с соперницами из других стран?

— Да, я со всеми как-то всегда спокойно.

— То есть никаких конфликтов?

— Никаких — я не конфликтная.

— То интервью Ризатдиновой стало для тебя шоком?

— Да. Вроде как прошло уже пять лет, но надо вспомнить, кто нечестный, а кто честный. Мне это вообще не понравилось. Не то чтобы задело, но хотелось ответить ей публично.

— Ну, если бы не задело, не стала бы публично отвечать.

— Согласна.

Яна Кудрявцева
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