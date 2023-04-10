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Сегодня, 15:00

Гимнастка Кудрявцева не видела серебро Олимпиады в Рио с 2016 года

Алла Шишкина
Олимпийская чемпионка
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Яна Кудрявцева.
Фото Global Look Press

Сегодня на авторском YouTube-канале колумниста «СЭ», трехкратной олимпийской чемпионки по синхронному плаванию Аллы Шишкиной «Без воды» вышло интервью 13-кратной чемпионки мира, серебряного призера Олимпиады-2016 по художественной гимнастике Яны Кудрявцевой, супруги известного хоккеиста Дмитрия Кугрышева. Она рассказала, что награда Игр в Рио-де-Жанейро хранилась у родителей.

— Специально за серебряной медалью из Рио ради интервью съездила к маме, — говорит Кудрявцева. — Хранилась там все это время, я награду, наверное, с Олимпиады не видела. Повезла детей в садик, позвонила маме, попросила ее вынести. (Улыбается.)

— Это говорит о том, что тот момент — самый тяжелый в твоей карьере?

— Мое поражение? Конечно, ехала туда, рассчитывая на победу.

— И все считали тебя фаворитом.

— Я до этого все выигрывала, но в тот момент мало тренировалась.

— У тебя же с ногой возникли проблемы.

— Не только с ней. Ирина Александровна говорила, что всех надо загонять перед соревнованиями. Например, Риту Мамун гоняла, а про меня говорила: «Ее не трогайте, пусть сидит».

— Какие привилегии!

— Когда она увидела, что могу не тренироваться, но выйти и выступить хорошо, то поняла, что мне не надо делать лишнего. Ко всем применялся разный подход.

— Ты по природе самоед или спокойно отпускаешь что-то?

— Даже муж говорит: «Хорошо, что мы не были знакомы, когда ты выступала. Я бы не пережил момент, когда проиграла. Не представляю, как с этим справилась». А я поплакала два дня, попереживала. Потом подумала: «Ну, серебро и серебро — хорошо. Учитывая, какую операцию перенесла, вообще могла не выступать».

Олимпиада
Яна Кудрявцева
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