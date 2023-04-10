«Тяжко смотреть на мужчин в юбках». Гимнастка Кудрявцева не понимает мужскую «художку»

Сегодня на авторском YouTube-канале колумниста «СЭ», трехкратной олимпийской чемпионки по синхронному плаванию Аллы Шишкиной «Без воды» вышло интервью 13-кратной чемпионки мира, серебряного призера Олимпиады-2016 по художественной гимнастике Яны Кудрявцевой, супруги известного хоккеиста Дмитрия Кугрышева. Она выразила свое мнение о мужской «художке».

— У нас в синхронном плавании с 2015 года официально выступают мужчины. С Игр-2024 в Париже двое представителей сильного пола могут стоять в группе и выступать на Олимпиадах. Я так понимаю, они планомерно захватывают и художественную гимнастику?

— Ну, у нас, наверное, это немного в стороне, в России мало гимнастов-мужчин. Но, например, часто провожу мастер-классы в Испании, и там минимум пять-шесть мужчин всегда записываются, они прям вот занимаются, одеты в купальники.

— Ну да, есть два направления: испанское и японское. В первом мужики выступают в таких же красивых костюмах, как девушки, в стразах, делают то же самое. А второе больше похоже на спортивную гимнастику — надевают трико, предметы у них другие. Какая школа тебе ближе?

— Мне пока непривычно и тяжело видеть все это в испанском варианте. Не могу сказать, что все это некрасиво и я против, но просто небанально видеть мужчин в купальниках, юбках...

— Прям в юбках?!

— Да. Тяжко смотреть. (Смеется.)

— А японское направление?

— Оно более симпатично, на мой взгляд.

— Как думаешь, через какое время мужчин допустят до участия в Олимпиаде в вашем виде спорта?

— Мне кажется, до этого далеко.

— Даже японской школе?

— Да. Не могу сказать, что я против, а то обвинят еще в чем-то... Есть фанат из Испании, присутствовал на каждом моем мастер-классе, с детства за меня болеет. Когда проводила занятия, приходило с ним пятьдесят девочек, но он среди них — самый лучший, наиболее координированный. Повторял все мои элементы, перекаты. Настолько пластичный и красивый — посмотрела и подумала: «Вроде ничего!» А других видишь — не очень. Двоякое отношение, в общем.