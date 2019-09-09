Современное пятиборье
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры

Актуальные турниры

Авторские рубрики

Горячие темы

Теги

Новости   //    Современное пятиборье

Сборная России — лучшая команда года

10:48

Международный союз современного пятиборья назвал сборную Россию лучшей командой 2019 года, информирует пресс-служба организации.

Сборная России (Александр Лесун и Данил Калимуллин) на чемпионате мира в Будапеште выиграла бронзовую медаль в мужской эстафете. В женской и смешанной эстафетах россияне седьмыми.

Лучшей спортсменкой была признана француженка Элоди Клувель. Она заняла второе место в смешанной эстафете. Лучшим спортсменом признан британец Джозеф Чунг.

Лучшим тренером стал наставник сборной Великобритании чех Ян Барту.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
1
Офсайд




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир