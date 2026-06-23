Российские пятиборцы пропустят финал Кубка мира в Будапеште

Российские спортсмены не выступят в финале Кубка мира по современному пятиборью, который пройдет с 26 по 28 июня в Будапеште, сообщил главный тренер сборной России Андрей Макушин.

«Тренерским советом было принято решение не отправлять спортсменов на финал Кубка мира в Будапеште. Они сосредоточатся на более качественной подготовке к чемпионатам Европы и мира, которые являются двумя самыми главными стартами сезона», — сказал Макушин ТАСС.

По словам специалиста, право выступить в финале Кубка мира завоевали четыре российских пятиборца. Он также отметил, что от участия в турнире отказались представители ряда других стран.

Чемпионат Европы по современному пятиборью пройдет в Стамбуле с 3 по 9 августа, а чемпионат мира состоится с 24 по 30 августа в Гуйяне.