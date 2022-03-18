В Паралимпийском комитете России высоко оценили уровень турнира в Югре

Исполняющий обязанности президента Паралимпийского комитета России Павел Рожков отметил уровень организации турнира паралимпийцев «Мы вместе. Спорт».

«У нас с Югрой сложились давние хорошие отношения, мы проводим здесь очень много мероприятий. И нас всегда во всем поддерживает губернатор региона Наталья Владимировна Комарова. Здесь есть специалисты, которые не только хорошо готовят спортивные базы, но и умеют на высоком уровне проводить соревнования. И все эти мероприятия здесь всегда проходят блестяще», — рассказал Рожков ТАСС.

Турнир «Мы вместе. Спорт», который стартовал в Ханты-Мансийске 17 марта, включает в себя шесть видов спорта, включенных в программу зимних Паралимпийских игр. В соревнованиях участвуют около 100 спортсменов из России, Белоруссии, Армении, Таджикистана и Казахстана. Зимние Игры паралимпийцев завершатся 20 марта.