Девять комплектов наград разыграли во второй день Игр «Мы вместе. Спорт»

Российские спортсмены завоевали девять золотых медалей во второй соревновательный день Игр паралимпийцев «Мы вместе. Спорт». Соревнования проходят в Ханты-Мансийске.

Биатлонисты Иван Голубков и Станислав Чохлаев стали двукратными чемпионами Игр, победив в пятницу в спринте среди лиц с поражением опорно-двигательного аппарата (ПОДА) в положении «сидя» и среди лиц с нарушением зрения соответственно. Также победы одержали биатлонисты Акжана Абдикаримова (ПОДА в положении «сидя»), Александр Проньков и Юлия Михеева (оба — ПОДА в положении «стоя»), Анастасия Багиян (среди лиц с нарушением зрения), горнолыжники Алексей Бугаев, Варвара Ворончихина (оба — ПОДА в положении «стоя») и Валерий Редкозубов (среди лиц с нарушением зрения).

В пятницу стартовали турниры по следж-хоккею и керлингу на колясках. Первая российская команда по следж-хоккею победила в первом туре команду из Казахстана «Тарлан» со счетом 5:1, вторая российская команда разгромила сборную Армении (7:2). Первая сборная России по керлингу на колясках победила вторую со счетом 7:4.

18 марта в Ханты-Мансийске пройдет церемония открытия Игр паралимпийцев «Мы вместе. Спорт», начало — 17:00 мск.

В субботу в Ханты-Мансийске будет разыграно 15 комплектов медалей. В Играх «Мы вместе. Спорт» принимают участие спортсмены из России, Белоруссии, Таджикистана, Армении и Казахстана. Соревнования проходят в шести видах спорта — лыжных гонках, биатлоне, керлинге, сноуборде, горных лыжах, следж-хоккее.