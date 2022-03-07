Тренер паралимпийской сборной России расплакалась в прямом эфире

Главный тренер паралимпийской сборной России по лыжным гонкам и биатлону Ирина Громова рассказала, что очень тяжело переживает отстранение команды от Игр в Пекине.

Она даже не смогла сдержать эмоций и заплаткала в эфире программы «Громко» с Дмитрием Губерниевым.

«Ком к горлу подкатывает. Я не знаю, сколько это будет продолжаться, тяжело», — сказала Громова.

Международный паралимпийский комитет (IPC) сначала допустил сборную России до участия в Паралимпийских играх в Пекине под нейтральным статусом без гимна, флага и герба, но затем изменил решение и запретил участие полностью. Вместе с россиянами от Игр были отстранены и белорусские спортсмены.