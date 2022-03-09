Паралимпийские игры «Мы вместе. Спорт» планируется провести с 16 по 21 марта в Ханты-Мансийске

Директор департамента физической культуры и спорта Югры Сергей Артамонов сообщил, что организаторы планируют провести паралимпийские игры «Мы вместе. Спорт» в Ханты-Мансийске с 16 по 21 марта.

«Игры «Мы вместе. Спорт» планируется провести в Ханты-Мансийске с 16 по 21 марта», — приводит ТАСС слова Артамонова.

В соревнованиях примут участие порядка 70 спортсменов в шести видах спорта — в лыжных гонках, биатлоне, керлинге, сноуборде, горных лыжах, следж-хоккее. Соревнования пройдут с российским флагом и гимном.

2 марта Международный паралимпийский комитет допустил спортсменов из России и Белоруссии до участия в Паралимпиаде в Пекине в нейтральном статусе, однако на следующий день изменил решение и отстранил россиян и белорусов от соревнований. Игры в Китае проходят с 4 по 13 марта.