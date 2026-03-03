Российские сноубордисты еще не получили визы для участия в Паралимпиаде
По информации «СЭ», российские сноубордисты Монзер Филипп Шеббо и Дмитрий Фадеев еще не получили визы для участия в Паралимпиаде-2026, которая начнется 6 марта.
Изначально их вылет в Италию планировался 3 марта. При этом у наших лыжников и горнолыжников проблем с документами для въезда в страну не возникло и они улетели к месту проведения соревнований.
Первые старты, в которых должны принять участия Шеббо и Фадеев, пройдут 7 марта.
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