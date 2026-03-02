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Паралимпиада (Паралимпийские игры)

2 марта, 22:33

МПК не допустил украинскую команду к выходу в парадной форме на Паралимпиаде

Игнат Заздравин
Корреспондент

Международный паралимпийский комитет (МПК) не разрешил украинским спортсменам использовать парадную форму, подготовленную к Паралимпийским играм, из-за политического подтекста, сообщает ТАСС со ссылкой на слова главы Паралимпийского комитета Украины Валерия Сушкевича.

Паралимпийские игры пройдут в Италии с 6 по 15 марта.

«Мы подготовили нашу спортивную, нет — даже не спортивную, а парадную форму для нашей команды. Международный паралимпийский комитет сказал: «Нет, нет, нет — так не пойдет!» Мол, эта форма политическая. И сказали, что никто не допустит, чтобы мы вышли в такой форме», — отметил Сушкевич.

Двусторонние приглашения на Паралимпийские игры 2026 года получили шесть российских спортсменов. В соревнованиях по горнолыжному спорту выступят трехкратный чемпион Паралимпийских игр Алексей Бугаев и двукратная чемпионка мира Варвара Ворончихина, в лыжных гонках — многократный чемпион мира Иван Голубков, а также призер чемпионата мира Анастасия Багиян с лидером Сергеем Синякиным, в парасноуборде — Дмитрий Фадеев и Монзер Филипп Шеббо. Российские спортсмены будут выступать с национальной символикой.

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Источник: ТАСС
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