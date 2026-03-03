Источник: оргкомитет не будет реализовывать медиаправа на Паралимпиаду-2026 в России

Оргкомитет Олимпийских и Паралимпийских игр принял решение не реализовывать медиаправа на зимнюю Паралимпиаду-2026 на территории России, сообщает matchtv.ru со ссылкой на источник.

Зимние Паралимпийские игры 2026 года пройдут в Милане и Кортина-д'Ампеццо с 6 по 15 марта. В рамках соревнований будет разыграно 79 комплектов медалей в шести видах спорта. Российские спортсмены смогут выступить с флагом и гимном.

Ранее Международный паралимпийский комитет (МПК) не допустил россиян к участию в зимних Паралимпийских играх 2022 года из-за ситуации на Украине. Команда покидала Пекин в экстренном порядке. Позднее в Ханты-Мансийске были организованы альтернативные соревнования «Мы вместе. Спорт».

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