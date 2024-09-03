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Париж-2024, Паралимпиада

Сегодня, 11:50

Российские легкоатлеты завоевали золото и бронзу на Паралимпиаде в Париже

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Александр Костин.
Фото Reuters

Российские легкоатлеты Александр Костин и Антон Кулятин завоевали медали Паралимпиады-2024 в Париже в забеге на на дистанции 1500 м в классе T13.

Костин стал победителем забега с результатом 3 минуты 44,43 секунды. Он установил новый паралимпийский рекорд. Кулятин завоевал бронзовую медаль (3.44,94). Вторым стал Руай Джебабли из Туниса (3.44,67).

Летние Паралимпийские игры-2024 проходят в Париже с 28 августа по 8 сентября.

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