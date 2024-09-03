Российские легкоатлеты завоевали золото и бронзу на Паралимпиаде в Париже

Российские легкоатлеты Александр Костин и Антон Кулятин завоевали медали Паралимпиады-2024 в Париже в забеге на на дистанции 1500 м в классе T13.

Костин стал победителем забега с результатом 3 минуты 44,43 секунды. Он установил новый паралимпийский рекорд. Кулятин завоевал бронзовую медаль (3.44,94). Вторым стал Руай Джебабли из Туниса (3.44,67).

Летние Паралимпийские игры-2024 проходят в Париже с 28 августа по 8 сентября.