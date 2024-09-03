Участница Паралимпиады Кулинич-Сорокина заявила об отсутствии агрессии по отношению к россиянам

Российская легкоатлетка Анна Кулинич-Сорокина в комментарии для «СЭ» рассказала об организации Паралимпийских игр в Париже.

Ранее украинский паралимпиец Александр Литвиненко оскорбил паралимпийского чемпиона в прыжках в длину из России Евгения Торсунова, назвав его «недоразумением».

«Атмосфера в Париже просто прекрасная. Паралимпийская деревня с каждым днем удивляет все больше и больше. Поначалу казалось, что она не очень, но по мере открытия узнаем, что все сделано по уму. Очень красиво и удобно. К нам относятся прекрасно. Ко мне и к ребятам не было агрессии. Все улыбаются, радуются, здороваются в том числе на русском языке, что очень приятно. Такой и должна быть атмосфера на Паралимпиаде», — сказала Кулинич-Сорокина «СЭ».

Паралимпиада стартовала в Париже 28 августа и продлится до 8 сентября. От России на Игры поехали 88 паралимпийцев, которые выступают в нейтральном статусе. Их медали не учитываются в медальном зачете.