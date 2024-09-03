Кулинич-Сорокина — о взаимодействии с украинкой Ботурчук: «У нас положительные эмоции друг от друга»

Российская легкоатлетка Анна Кулинич-Сорокина в комментарии для «СЭ» ответила на вопрос про общение с иностранными спортсменами.

Ранее украинский паралимпиец Александр Литвиненко оскорбил паралимпийского чемпиона в прыжках в длину из России Евгения Торсунова, назвав его «недоразумением».

«Ни с какими провокациями мы не сталкивались. Очень часто контактируем, например, в столовой. Не было никаких стычек. Вчера бежали с Оксаной Ботурчук (член сборной Украины — Прим. «СЭ») одну дистанцию, ехали вместе в автобусе. У нас вполне себе положительные эмоции друг от друга», — сказала Кулинич-Сорокина «СЭ».

Паралимпиада стартовала в Париже 28 августа и продлится до 8 сентября. От России на Игры поехали 88 паралимпийцев, которые выступают в нейтральном статусе. Их медали не учитываются в медальном зачете.