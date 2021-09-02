Российские пловчихи стали серебряными призерами Паралимпиады в комбинированной эстафете 4х100 метров

Российские пловчихи Анастасия Гонтарь, Елизавета Сидоренко, Виктория Ищиулова и Ани Палян стали серебряными призерами в комбинированной эстафете 4х100 метров на Паралимпиаде в Токио.

Россиянки пришли на финиш вторыми, уступив команде США 3,15 секунды. На третьем месте — сборная Австралии (отставание — +3,30 секунды).

Россия занимает третье место в медальном зачете Паралимпиады с 32 золотыми, 23 серебряными и 40 бронзовыми медалями. На первом месте идет сборная Китая (77-45-43), на второй строчке — Великобритания (33-27-35).