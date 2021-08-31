Россиянка Пикалова завоевала серебро в плавании на 100 м на Паралимпиаде
11:53
Россиянка Дарья Пикалова завоевала серебряную медаль в плавании вольным стилем на 100 м на Паралимпиаде в Токио.
Золото — в активе Марии Гомес Сантьяго из Бразилии. Она опередила Пикалову на 0,12 секунды. Бронза досталась британке Ханне Расселл.
Паралимпийские игры в Токио завершатся 5 сентября.
Плавание
Женщины. 100 м
1. Мария Каролина Гомес Сантьяго (Бразилия)
2. Дарья Пикалова (Россия)
3. Ханна Рассел (Великобритания)
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