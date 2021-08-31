Россиянка Пикалова завоевала серебро в плавании на 100 м на Паралимпиаде

Россиянка Дарья Пикалова завоевала серебряную медаль в плавании вольным стилем на 100 м на Паралимпиаде в Токио.

Золото — в активе Марии Гомес Сантьяго из Бразилии. Она опередила Пикалову на 0,12 секунды. Бронза досталась британке Ханне Расселл.

Паралимпийские игры в Токио завершатся 5 сентября.

Плавание

Женщины. 100 м

1. Мария Каролина Гомес Сантьяго (Бразилия)

2. Дарья Пикалова (Россия)

3. Ханна Рассел (Великобритания)