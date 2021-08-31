Шабалина выиграла третью золотую медаль Паралимпиады в Токио
11:54
Россиянка Валерия Шабалина завоевала золотую медаль Паралимпийских игр в Токио в плавании на дистанции 200 м комплексом. Ее результат 2.20,99 минуты. Второй и третьей стали представительницы Великобритании Бетани Ферт и Луиз Фиддес.
Спортсменки выступали в категории SM14 (атлеты с интеллектуальными нарушениями).
Ранее 26-летняя Шабалина выиграла золото на дистанции 100 м баттерфляем, обновив собственный мировой рекорд, а также стала первой на дистанции 200 м вольным стилем. Таким образом, у нее уже три золотые медали Паралимпиады в Токио.
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