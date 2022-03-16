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«Словесная мишура слетела». Путин — о санкциях против российских спортсменов

Президент России Владимир Путин высказался о санкциях в отношении российских спортсменов
Иван Шитик
Корреспондент
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Владимир Путин.
Фото AFP

Президент России Владимир Путин отреагировал на санкции, которым подверглись российские спортсмены со стороны международных организаций.

«Вся словесная мишура о политкорректности, о прикосновении частной собственности, о свободе слова — все это слетело в одночасье, даже олимпийские принципы растоптали», — сказал Путин на совещании по мерам поддержки регионов РФ, сообщает РИА «Новости».

Президент также отметил, что страны Запада не «постеснялись свести счеты и с паралимпийцами».

Ранее исполком МОК рекомендовал международным спортивным федерациям не проводить на территории России и Белоруссии свои соревнованиях, обязать российских и белорусских атлетов выступать в нейтральном статусе.

Исполком ОКР заявил о нарушении правительством России «олимпийского перемирия», на которое ссылается МОК, нет никаких упоминаний в Олимпийской хартии и оно не может быть использовано как предлог для дискриминации спортсменов отдельно взятой страны.

Рекомендации МОК последовало большинство федераций, в том числе хоккея, футбола, биатлона, конькобежного спорта, лыжного спорта, баскетбола, волейбола, легкой атлетики и другие.

Источник: https://rsport.ria.ru/
Владимир Путин
МОК
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